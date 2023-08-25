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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается на улице Маршала Неделина

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается на улице Маршала Неделина

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В Можайском районе столицы в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на улице Маршала Неделина. Его возвели в 1971 году по типовому проекту. Особое внимание уделяют восстановлению фасада по современной технологии с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках.

На первом этапе специалисты промыли весь фасад от множественных загрязнений, антигрибковыми составами обработали места намокания. Затем нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой. Осталось положить слой из декоративных составов и окрасить фасад.

Затем мастера расчистят и герметизируют межпанельные швы. Кроме того, установят новые пластиковые стеклопакеты, приведут в порядок входные группы и отремонтируют откосы. А еще обновят эстетичное плиточное покрытие цоколя.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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