11:30Город
"Мой район. Обратная связь": реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов завершена
В столице завершилась реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов-регуляторов. Они находятся на территории парка "Битца".
Работы прошли в несколько этапов. Сначала пруды очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительностью, а затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь