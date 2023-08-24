"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о ремонте "Дома со зверями" в столице

В столице завершается капитальный ремонт бывшего доходного дома церкви Троицы на Грязех. Здание еще называют "Домом со зверями". Его возвели в 1909 году. Одной из главных задач было сохранить исторический облик этого здания.

Завершены работы по замене инженерных систем, ремонту кровли, подходят к концу работы по реставрации фасада и подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".