Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о ремонте "Дома со зверями" в столице

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о ремонте "Дома со зверями" в столице

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В столице завершается капитальный ремонт бывшего доходного дома церкви Троицы на Грязех. Здание еще называют "Домом со зверями". Его возвели в 1909 году. Одной из главных задач было сохранить исторический облик этого здания.

Завершены работы по замене инженерных систем, ремонту кровли, подходят к концу работы по реставрации фасада и подъездов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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