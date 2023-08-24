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"Мой район. Обратная связь": дом 1937 года отремонтируют в Беговом районе столицы

"Мой район. Обратная связь": дом 1937 года отремонтируют в Беговом районе столицы

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На севере столицы, в Беговом районе, проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу 5-я улица Ямского Поля, 23, корпуc 2. Дом был возведен в 1937 году.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания. По окончании основного комплекса работ по ремонту фасада специалисты заменят окна в местах общего пользования, навесят водосточные трубы, отремонтируют и окрасят цоколь дома и заменят входные группы, а также выполнят работы по ремонту балконов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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