Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Стартовой улице отреставрируют в столице

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Стартовой улице отреставрируют в столице

"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Беговом районе

"Мой район. Обратная связь": в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1966 года в Рязанском районе столицы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор образовался на 25-м километре МКАД

Белый медведь Диксон разыграл сотрудников Московского зоопарка

Детский кластер создадут в столичном парке "Яуза"

Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Стартовой улице. Его возвели в 1976 году по типовому проекту.

Перед началом работ специалисты разработали проект, который учитывает все нюансы здания. Особое внимание уделят восстановлению фасада. Мастера также планируют провести гидрофобизацию открытых поверхностей силиконовой эмульсией. После основных работ приведут в порядок входные группы, установят новые двери выходов на пожарную лестницу, обновят цоколь и отремонтируют лоджии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика