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"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова

"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова

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В столице продолжается капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице. Здание возвели в 1910 году по проекту Милюкова и Великовского в неоклассическом стиле.

Специалисты подобрали современные материалы и оборудование для того, чтобы подарить дому вторую жизнь. Особое внимание уделяют ремонту фасада.

Сначала рабочие расчистили штукатурный слой и заделали трещины специальным раствором. На следующем этапе они нанесут биоцидный состав в местах намокания и окрасят фасад. Кроме того, в порядок приведут подъезды, отремонтируют крышу, подвал, а также заменят ряд инженерных систем.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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