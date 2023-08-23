"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова

В столице продолжается капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице. Здание возвели в 1910 году по проекту Милюкова и Великовского в неоклассическом стиле.

Специалисты подобрали современные материалы и оборудование для того, чтобы подарить дому вторую жизнь. Особое внимание уделяют ремонту фасада.

Сначала рабочие расчистили штукатурный слой и заделали трещины специальным раствором. На следующем этапе они нанесут биоцидный состав в местах намокания и окрасят фасад. Кроме того, в порядок приведут подъезды, отремонтируют крышу, подвал, а также заменят ряд инженерных систем.

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