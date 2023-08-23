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"Мой район. Обратная связь": в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

"Мой район. Обратная связь": в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

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На юго-западе Москвы началась реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Легендарный советский летчик стал первым человеком в истории, совершившим полет в космос. Это произошло 12 апреля 1961 года.

Памятник Гагарину был установлен в июле 1980 года. Место выбрали не случайно – именно по Ленинскому проспекту космонавт направлялся из аэропорта Внуково в Кремль с докладом о своем полете.

В 2022 году специалисты исследовали этот монумент и пришли к выводу, что необходимо привести в порядок постамент, скульптуру Гагарина и макет космического аппарата "Восток". Работы пройдут в несколько этапов. В этом году мастера займутся стилобатом и цоколем памятника. Полностью реставрацию планируют завершить в 2025 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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