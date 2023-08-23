"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1966 года в Рязанском районе столицы

На юго-востоке столицы, в Рязанском районе, идет обновление многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Окская, 44, корпус 1. Дом был возведен в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания. Стены многоэтажки облицованы поврежденной мелкоразмерной плиткой, поэтому мастера отремонтируют их по новой современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы в доме пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".