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"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома в Бибиреве

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В районе Бибирево стартовал комплексный капитальный ремонт жилого дома на Мурановской улице. Дом возвели в 1975 году. Особое внимание специалисты уделяют работам по фасаду.

Сначала специалисты простучали все фасадные плоскости и промыли их, а затем приступили к расчистке межпанельных швов от старого заполнения и их герметизациии. Также места намокания обработают антигрибковыми составами и восстановят разбитую плитку в местах утрат.

На завершающем этапе ремонта здания мастера обновят цокольную часть, входные группы и лоджии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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