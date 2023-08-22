"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома в Бибиреве

В районе Бибирево стартовал комплексный капитальный ремонт жилого дома на Мурановской улице. Дом возвели в 1975 году. Особое внимание специалисты уделяют работам по фасаду.

Сначала специалисты простучали все фасадные плоскости и промыли их, а затем приступили к расчистке межпанельных швов от старого заполнения и их герметизациии. Также места намокания обработают антигрибковыми составами и восстановят разбитую плитку в местах утрат.

На завершающем этапе ремонта здания мастера обновят цокольную часть, входные группы и лоджии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".