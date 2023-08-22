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06:25

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"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

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В Хамовниках, в 1-м Неопалимовском переулке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1898 году в стиле эклектика.

Перед началом работ специалисты создали уникальный проект и тщательно подобрали материалы и оборудование, которые подходят зданию. Особое внимание уделяют восстановлению фасада, который украшен декоративными элементами.

На завершающем этапе здание окрасят в исторические цвета, фасад будет светло-пшеничным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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