"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

В Хамовниках, в 1-м Неопалимовском переулке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1898 году в стиле эклектика.

Перед началом работ специалисты создали уникальный проект и тщательно подобрали материалы и оборудование, которые подходят зданию. Особое внимание уделяют восстановлению фасада, который украшен декоративными элементами.

На завершающем этапе здание окрасят в исторические цвета, фасад будет светло-пшеничным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".