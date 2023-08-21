"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат в Басманном районе столицы

В Басманном районе столицы, на улице Покровке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1904 году в неоклассическом стиле.

Специалисты восстановят фасад старинного здания. Работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей и ремонта штукатурного слоя. Места намокания обработали антисептическим раствором.

На данный момент мастера восстанавливают архитектурные элементы и гранитный цоколь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".