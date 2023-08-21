"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Он займет почти 100 гектаров площади.

До недавнего времени это была необустроенная территория. Работы по созданию парка начались в январе. Проект разработали с учетом пожеланий местных жителей. Прогулки там можно будет совершать по приподнятым на сваях мосткам. На склонах оврагов обустроят видовые площадки.

Завершить благоустройство планируют к сентябрю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".