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"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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Новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Он займет почти 100 гектаров площади.

До недавнего времени это была необустроенная территория. Работы по созданию парка начались в январе. Проект разработали с учетом пожеланий местных жителей. Прогулки там можно будет совершать по приподнятым на сваях мосткам. На склонах оврагов обустроят видовые площадки.

Завершить благоустройство планируют к сентябрю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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