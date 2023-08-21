Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:20

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории около вокзала Тимирязевская

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории около вокзала Тимирязевская

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют жилой дом 1983 года в Отрадном

Транспортные новинки столицы покажут на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ

Новости часа: синоптики спрогнозировали 15 градусов в Москве на текущей неделе

Автомобильное движение затруднено на шоссе Энтузиастов

Четыре круговых перекрестка станут турбокольцевыми в столице

Движение транспорта затруднено в сторону ТТК на Киевском путепроводе

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

В столице идет благоустройство территории возле московского городского вокзала Тимирязевская. Специалисты уже выполнили 75% работ.

В зону благоустройства попали улицы Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", а также территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги.

Известно, что на улице Академика Лисицына уложили более трех тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. Там также расширили тротуары и обновили их покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика