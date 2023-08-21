"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории около вокзала Тимирязевская

В столице идет благоустройство территории возле московского городского вокзала Тимирязевская. Специалисты уже выполнили 75% работ.

В зону благоустройства попали улицы Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", а также территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги.

Известно, что на улице Академика Лисицына уложили более трех тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. Там также расширили тротуары и обновили их покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".