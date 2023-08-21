10:30Город
"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках
В Хамовниках, в 1-м Неопалимовском переулке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1898 году в стиле эклектика.
Перед началом работ специалисты создали уникальный проект и тщательно подобрали материалы и оборудование, которые подходят зданию. Особое внимание уделяют восстановлению фасада, который украшен декоративными элементами.
На завершающем этапе здание окрасят в исторические цвета, фасад будет светло-пшеничным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь