Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": специалисты начали капремонт дома 1898 года в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют жилой дом 1983 года в Отрадном

Транспортные новинки столицы покажут на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ

Новости часа: синоптики спрогнозировали 15 градусов в Москве на текущей неделе

Автомобильное движение затруднено на шоссе Энтузиастов

Четыре круговых перекрестка станут турбокольцевыми в столице

Движение транспорта затруднено в сторону ТТК на Киевском путепроводе

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

Группа GORODA выступила на Московском урбанистическом форуме

В Хамовниках, в 1-м Неопалимовском переулке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1898 году в стиле эклектика.

Перед началом работ специалисты создали уникальный проект и тщательно подобрали материалы и оборудование, которые подходят зданию. Особое внимание уделяют восстановлению фасада, который украшен декоративными элементами.

На завершающем этапе здание окрасят в исторические цвета, фасад будет светло-пшеничным. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика