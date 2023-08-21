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"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют жилой дом 1983 года в Отрадном

"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют жилой дом 1983 года в Отрадном

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На северо-востоке столицы, в Отрадном, идет обновление жилого дома. Здание находится по адресу: улица Каргопольская, 13, корпус 1. Дом был возведен в 1983 году по типовому проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта подобрали качественные отечественные материалы для ремонта. Пристальное внимание мастера уделили фасаду здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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