"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют жилой дом 1983 года в Отрадном

На северо-востоке столицы, в Отрадном, идет обновление жилого дома. Здание находится по адресу: улица Каргопольская, 13, корпус 1. Дом был возведен в 1983 году по типовому проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта подобрали качественные отечественные материалы для ремонта. Пристальное внимание мастера уделили фасаду здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".