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"Мой район. Обратная связь": дом 1898 года отреставрируют на Остоженке

"Мой район. Обратная связь": дом 1898 года отреставрируют на Остоженке

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Капитальный ремонт с реставрацией начнут в Доме Варваринского акционерного общества домовладельцев на Остоженке. Здание возвели в 1898 году в стиле поздней эклектики.

Особое внимание специалисты уделят восстановлению сложного архитектурного декора. Они отреставрируют лепнину, в том числе рустованные архитектурные формы, кронштейны и растительный орнамент. Сам фасад расчистят, заделают трещины, места намокания обработают антисептическим составом.

Также там обновят окрасочный и штукатурный слой. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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