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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома на Коптевской улице

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома на Коптевской улице

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В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Коптевской улице. Его возвели в 1954 году по индивидуальному проекту.

Специалисты разработали уникальный проект проведения всех ремонтных работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Обновление фасада начали с промывки открытых поверхностей. Затем специальным составом заполнили выветренные швы.

Мастера отремонтируют и окрасят архитектурный декор, в том числе пилястры, венчающий карниз и барельефы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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