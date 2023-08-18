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"Мой район. Обратная связь": обновление многоэтажного жилого дома на улице Каргопольской

"Мой район. Обратная связь": обновление многоэтажного жилого дома на улице Каргопольской

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На северо-востоке столицы идет обновление 12-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Каргопольская, 13, корпус 1. Дом был возведен в 1983 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта разработали уникальный проект, который подарит многоэтажке новую жизнь. Подобраны качественные отечественные материалы для ремонта.

Пристальное внимание мастера уделили фасаду здания, а большая часть работ по его восстановлению уже завершена. Стены промыты, межпанельные швы очищены от старого заполнителя.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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