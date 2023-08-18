10:45Город
"Мой район. Обратная связь": обновление многоэтажного жилого дома на улице Каргопольской
На северо-востоке столицы идет обновление 12-этажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Каргопольская, 13, корпус 1. Дом был возведен в 1983 году по типовому проекту.
Специалисты Фонда капитального ремонта разработали уникальный проект, который подарит многоэтажке новую жизнь. Подобраны качественные отечественные материалы для ремонта.
Пристальное внимание мастера уделили фасаду здания, а большая часть работ по его восстановлению уже завершена. Стены промыты, межпанельные швы очищены от старого заполнителя.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".