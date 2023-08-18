"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ленинского проспекта выполнено на 85%

На юго-западе столицы идет благоустройство Ленинского проспекта. В этом году строители обновляют участок от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Основная задача проекта – сделать это пространство более комфортным для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию одной из крупных транспортной артерий столицы. Специалисты уже приступили к ремонту асфальта на проезжей части, кроме того они расширяют тротуары и обновляют их покрытие.

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