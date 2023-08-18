"Мой район. Обратная связь": обновления дома в неоклассическом стиле в центре столицы

В центре столицы идет обновление дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Малая Грузинская, 34. Дом был возведен в 1908 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок его фасад, крышу, подвал, а также заменят инженерные системы. Подобраны качественные материалы для ремонта. Кроме того, мастера бережно подойдут к сохранению историко-культурного портрета дома.

Они воссоздадут утраченный декор с помощью передовой технологии лазерного сканирования. В результате дому вернут былую красоту. Работы пройдут в рамках Московской программы капитального ремонта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".