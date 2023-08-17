"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Алтуфьевского пруда завершили в Москве

В Северо-Восточном административном округе Москвы завершили реконструкцию Алтуфьевского пруда. Главной задачей было сделать его комфортным местом для отдыха.

Водоем очистили от иловых отложений, которые занимали более трети от общего объема, поэтому летом наблюдалось активное цветение. Чистили пруд с помощью плавающего земснаряда, полностью воду не спускали. Такая технология позволяет сохранить привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений.

Также отремонтировали береговую площадку. Бетонные плиты облицевали галькой на цементно-песчаном растворе. Кроме того, там обустроили две зоны биоплато площадью 815 квадратных метров. Еще высадили более 13 тысяч водных растений, которые препятствуют зарастанию.

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