"Мой район. Обратная связь": специалисты создадут сцену с навесом в Ясеневе

Специалисты создадут сцену с навесом и амфитеатром возле Центра фигурного катания имени Этери Тутберидзе в Ясеневе. В амфитеатре смогут разместиться около 1 300 человек.

Работы проходят в рамках благоустройства территории. Специалисты уже спроектировали все пространство, обустроили бетонное основание и сформировали металлокаркас под сцену.

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