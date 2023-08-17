Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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"Мой район. Обратная связь": специалисты создадут сцену с навесом в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": специалисты создадут сцену с навесом в Ясеневе

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Специалисты создадут сцену с навесом и амфитеатром возле Центра фигурного катания имени Этери Тутберидзе в Ясеневе. В амфитеатре смогут разместиться около 1 300 человек.

Работы проходят в рамках благоустройства территории. Специалисты уже спроектировали все пространство, обустроили бетонное основание и сформировали металлокаркас под сцену.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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