Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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"Мой район. Обратная связь": дом 1958 года отремонтируют в 1-м Краснокурсантском проезде

"Мой район. Обратная связь": дом 1958 года отремонтируют в 1-м Краснокурсантском проезде

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В Лефортове проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Он находится в 1-м Краснокурсантском проезде.

Здание возвели в 1958 году. На первом этапе ремонта мастера промыли внешний периметр стен и отбили штукатурный слой цоколя, а также восстановили все швы, которые со временем выветрились.

Все работы завершат в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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