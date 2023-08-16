Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома в Северном Медведкове завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома в Северном Медведкове завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": фонтан заработал в парке "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": дом 1982 года постройки отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": дом 1972 года постройки отремонтируют в столице

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Москвичам показали ситуацию на дорогах столицы

Москвичам рассказали, что покажут в рамках МУФ 16 августа

Новости часа: в Москве запустили 13 центров тестирования для желающих сдать нормы ГТО

Новая развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на 60%

В 2023 году завершат капитальный ремонт жилого дома на Полярной улице. Девятиэтажку возвели в 1968 году по типовому проекту. Лаконичный фасад облицован мелкоразмерной плиткой – его восстановлению специалисты уделят особое внимание.

Работы пройдут в два этапа. Поверхности уже промыли, привели в порядок откосы, нанесли специальный штукатурно-клеевой состав. В финале мастера установят новые стеклопакеты в местах общего пользования. Также отремонтируют цоколь и лоджии.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика