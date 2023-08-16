"Мой район. Обратная связь": фонтан заработал в парке "Покровское-Стрешнево"

В парке "Покровское-Стрешнево" открыли новую зону отдыха с фонтаном. Площадь водного комплекса – более 100 квадратных метров. Он имеет оригинальную форму, изгибы его чаши делают ее похожей на небольшой водоем.

В зоне отдыха установлены четыре лавочки. Отсюда можно подняться к пикниковым точкам и спуститься к кафе, а также пройти к обновленным волейбольным полям. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".