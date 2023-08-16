Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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"Мой район. Обратная связь": дом 1982 года постройки отремонтируют в столице

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На северо-западе столицы в этом году завершится капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Фомичевой, 13. Дом был возведен в 1982 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад и крышу здания, а также обновят его инженерные системы. В частности, мастера уже проложили новую электросеть и заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения.

В настоящее время специалисты меняют магистрали центрального отопления и водоотведения, а также стояки холодного и горячего водоснабжения. На завершающем этапе ремонта в подъездах дома заменят пластиковые окна.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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