"Мой район. Обратная связь": дом 1972 года постройки отремонтируют в столице

На северо-востоке Москвы проводится обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Палехская, 13. Дом был возведен в 1972 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды и подвал здания, а также поменяют внутридомовые коммуникации. Стены здания отделаны мелкой декоративной плиткой.

Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".