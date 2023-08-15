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15 августа, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в Москве

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В столице идет капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице.

Здание возвели в 1910 году по проекту Милюкова и Великовского в неоклассическом стиле. Специалисты подобрали современные материалы и оборудование для того, чтобы подарить дому вторую жизнь. Особое внимание они уделяют ремонту фасада.

Специалисты расчистили штукатурный слой и заделали трещины специальным раствором. На следующем этапе они нанесут биоцидный состав в местах намокания и окрасят фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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