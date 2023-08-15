"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Стартовой улице отремонтируют в столице

В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Стартовой улице. Его возвели в 1976 году по типовому проекту.

Перед началом работ специалисты разработали проект, который учитывает все нюансы здания. Особое внимание уделят восстановлению фасада. Мастера также планируют провести гидрофобизацию открытых поверхностей силиконовой эмульсией. После основных работ приведут в порядок входные группы, установят новые двери выходов на пожарную лестницу, обновят цоколь и отремонтируют лоджии.

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