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"Мой район. Обратная связь": в столице начали подготовку к празднованию Дня города

"Мой район. Обратная связь": в столице начали подготовку к празднованию Дня города

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В столице началась подготовка к празднованию Дня города. Специалисты промыли пешеходный переход на Тверской улице. Для очистки от загрязнений использовали специальные растворы, безопасные для поверхности.

В рамках подготовки к Дню города будет промыто и приведено в порядок около двух тысяч сооружений. Будут промыты лестничные сходы, сооружения, парапеты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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