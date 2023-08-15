"Мой район. Обратная связь": в столице начали подготовку к празднованию Дня города

В столице началась подготовка к празднованию Дня города. Специалисты промыли пешеходный переход на Тверской улице. Для очистки от загрязнений использовали специальные растворы, безопасные для поверхности.

В рамках подготовки к Дню города будет промыто и приведено в порядок около двух тысяч сооружений. Будут промыты лестничные сходы, сооружения, парапеты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".