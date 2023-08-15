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"Мой район. Обратная связь": капремонт здания в Мещанском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": капремонт здания в Мещанском районе Москвы

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В Мещанском районе столицы в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Средней Переяславской улице. Его возвели в 1960 году по индивидуальному проекту. Здание обладает редкой особенностью – кирпичным дымоходом. Специалисты восстановят первозданную красоту дома.

Особое внимание уделяют обновлению фасада. Рабочие уже выполнили работы по промывке плоскостей, нанесли антигрибковую защиту, отремонтировали кирпичную кладку, заменили кирпичи и восстановили швы. Кроме того, в порядок привели балконы. Осталось обновить цоколь и отремонтировать входные группы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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