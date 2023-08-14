"Мой район. Обратная связь": капремонт дома по новой технологии на улице Петрозаводской

На севере столицы завершается капитальный ремонт дома по новой технологии. Здание находится по адресу улица Петрозаводская, 15, корпус 3. Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приводят в порядок внешний вид здания и проводят замену ряда внутридомовых коммуникаций. Ремонт идет по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

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