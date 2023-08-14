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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4

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На западе Москвы идет благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4. Работы выполнены уже на 80%.

Так, на Улице 1812 года обустраивают сквер, а у станции Поклонная появится зона для отдыха. Кроме того, там обновят покрытие проезжей части, установят навигационные стеллы, лавочки и урны, а также организуют автомобильную парковку на 600 мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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