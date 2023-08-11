"Мой район. Обратная связь": комплексный капремонт жилого дома на Мурановской улице

В районе Бибирево стартовал комплексный капитальный ремонт жилого дома на Мурановской улице. Дом возвели в 1975 году. Особое внимание уделяют работам по фасаду.

Сначала специалисты простучали все фасадные плоскости и промыли их, а затем приступили к расчистке межпанельных швов от старого заполнения и их герметизации. Также места намокания обработают антигрибковыми составами и восстановят разбитую плитку в местах утрат.

На завершающем этапе ремонта здания мастера обновят цокольную часть, входные группы и лоджии. Кроме того, в подъездах планируют обновить штукатурный и красочный слоя стен и потолка. На данный момент уже закончили ремонт подвального помещения, магистралей холодного и горячего водоснабжения.

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