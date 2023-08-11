Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:20

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат в Басманном районе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат в Басманном районе столицы

"Мой район. Обратная связь": Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе готов на 98%

"Мой район. Обратная связь": специалисты проведут капремонт дома в Ховрино

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома 1912 года завершится в Пресненском районе столицы

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 6 баллов вечером 11 августа

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Новые зарядные станции для электромобилей установят в столице

Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве сдадут раньше срока

Новые зарядные станции для электромобилей установят в Москве

В Басманном районе столицы, на улице Покровке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1904 году в неоклассическом стиле.

Специалисты восстановят фасад старинного здания. Работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей и ремонта штукатурного слоя. Места намокания обработали антисептическим раствором.

На данный момент мастера восстанавливают архитектурные элементы и гранитный цоколь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика