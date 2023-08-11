"Мой район. Обратная связь": Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе готов на 98%

На юго-западе столицы на пять месяцев раньше запланированного срока откроют Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе. Он готов уже на 98%.

Там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей.

Кроме того, в спортивном комплексе будут функционировать две ледовые арены – соревновательная и тренировочная, а также два тренажерных и 10 хореографических залов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".