Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:20

Спорт

"Мой район. Обратная связь": Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе готов на 98%

"Мой район. Обратная связь": Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе готов на 98%

"Мой район. Обратная связь": специалисты проведут капремонт дома в Ховрино

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома 1912 года завершится в Пресненском районе столицы

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 6 баллов вечером 11 августа

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Новые зарядные станции для электромобилей установят в столице

Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве сдадут раньше срока

Новые зарядные станции для электромобилей установят в Москве

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

На юго-западе столицы на пять месяцев раньше запланированного срока откроют Центр фигурного катания Этэри Тутберидзе. Он готов уже на 98%.

Там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей.

Кроме того, в спортивном комплексе будут функционировать две ледовые арены – соревновательная и тренировочная, а также два тренажерных и 10 хореографических залов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика