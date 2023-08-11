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"Мой район. Обратная связь": специалисты проведут капремонт дома в Ховрино

"Мой район. Обратная связь": специалисты проведут капремонт дома в Ховрино

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На севере столицы завершается капитальный ремонт дома по новой технологии. Здание находится по адресу Петрозаводская улица, 15, корпус 3. Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта приводят в порядок внешний вид здания и проводят замену ряда внутридомовых коммуникаций. Ремонт идет по новой современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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