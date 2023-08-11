"Мой район. Обратная связь": ремонт дома 1912 года завершится в Пресненском районе столицы

Капитальный ремонт жилого дома завершается на улице Красина в Пресненском районе столицы. Его возвели в 1912 году в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали качественные материалы. На данный момент мастера занимаются восстановлением фасада здания. Особое внимание уделяют сохранению архитектурного декора, за время эксплуатации он существенно обветшал.



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