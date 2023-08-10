"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Новый столичный парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Работы по созданию парка начались в январе, проект разработали с учетом пожеланий местных жителей.

Парк станет одним из самых больших в Москве – почти 100 гектаров. На склонах оврагов обустроят видовые площадки, для маленьких жителей сделают девять игровых площадок, а для любителей активного отдыха – 26 спортивных.

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