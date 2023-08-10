Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:50

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Красина

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Красина

"Мой район. Обратная связь": пространство для катания на BMX создали в парке "Яуза"

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Москвичам рассказали, как можно провести выходные

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

В Москве за последние 10 лет высадили 13 млн деревьев и кустарников

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируют открыть в Ясеневе в сентябре

"Мой район. Навигатор": новая дорога соединит Алтуфьевское и Дмитровское шоссе

Завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Красина в Пресненском районе. Его возвели в 1912 году в неоклассическом стиле. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали качественные материалы.

В данный момент мастера занимаются восстановлением фасада здания. Особое внимание уделяют сохранению архитектурного декора, за время эксплуатации он существенно обветшал. Мастера дофрагментировали каждый элемент, чтобы вернуть его первозданную красоту. Кроме того, отремонтировали цоколь здания, а в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и навесили современные водосточные трубы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика