"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на улице Красина

Завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Красина в Пресненском районе. Его возвели в 1912 году в неоклассическом стиле. Специалисты разработали уникальный проект проведения работ, подобрали качественные материалы.

В данный момент мастера занимаются восстановлением фасада здания. Особое внимание уделяют сохранению архитектурного декора, за время эксплуатации он существенно обветшал. Мастера дофрагментировали каждый элемент, чтобы вернуть его первозданную красоту. Кроме того, отремонтировали цоколь здания, а в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и навесили современные водосточные трубы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".