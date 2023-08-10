"Мой район. Обратная связь": пространство для катания на BMX создали в парке "Яуза"

Современное пространство для катания на велосипедах BMX и горных велосипедах создали в парке "Яуза". Это дерт-парк вдоль Северодвинской улицы с пятью трассами различной степени сложности. Их общая протяженность – 350 метров.

На площадке планируют проводить масштабные соревнования. Для зрителей сделали крытые трибуны и павильоны. Зона для катания состоит из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".