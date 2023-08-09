17:45Город
"Мой район. Обратная связь": дом 1898 года отреставрируют на Остоженке
Капитальный ремонт с реставрацией начнут в Доме Варваринского акционерного общества домовладельцев на Остоженке. Здание возвели в 1898 году в стиле поздней эклектики.
Особое внимание специалисты уделят восстановлению сложного архитектурного декора. Они отреставрируют лепнину, в том числе рустованные архитектурные формы, кронштейны и растительный орнамент. Сам фасад расчистят, заделают трещины, места намокания обработают антисептическим составом.
Также там обновят окрасочный и штукатурный слой. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь