"Мой район. Обратная связь": на ВДНХ восстановили исторический фонтан около павильона № 30

На ВДНХ восстановили исторический фонтан около павильона № 30. Он был сооружен в начале 1950-х годов, но более 40 лет не работал. Верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, а слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины.

Верхняя часть была полностью сделана из керамики. Почти все ее детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Из бетона были сделаны нижняя и средняя чаши с центральным основанием, внутри которого проложены стальные трубки для подачи воды. Мастера проложили новые инженерные коммуникации для работы фонтана и заменили оборудование водного комплекса.

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