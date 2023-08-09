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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной закончится к осени

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной закончится к осени

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В столице заканчивается благоустройство Воробьевской набережной. Одна из популярных прогулочных зон преобразится уже к осени. Там появятся удобные дорожки, которые особенно оценят любители бега.

Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на 3 километра. Для велосипедистов на набережной оборудуют специальную трассу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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