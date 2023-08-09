09:35Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году
В этом году на Якиманке начнется комплексная реставрация кинотеатра "Ударник". Уже согласован проект комплексной реставрации.
Здание, построенное по проекту архитектора Бориса Иофана в стиле конструктивизма, полностью преобразится. Мастера приведут в порядок фасады кинотеатра и его интерьеры, а также оснастят кинозалы современным оборудованием.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь