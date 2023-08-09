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"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году

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В этом году на Якиманке начнется комплексная реставрация кинотеатра "Ударник". Уже согласован проект комплексной реставрации.

Здание, построенное по проекту архитектора Бориса Иофана в стиле конструктивизма, полностью преобразится. Мастера приведут в порядок фасады кинотеатра и его интерьеры, а также оснастят кинозалы современным оборудованием.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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