Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:20

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начался на Смирновской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начался на Смирновской улице

Выставка о фотографе Льве Бородулине открылась в Еврейском музее

Более 20 электробусных маршрутов планируют открыть в столице

Москва начала готовиться ко Дню города, который отметят 9–10 сентября

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Автодор" утвердил тарифы для нового участка трассы М-12

"Мой район. Навигатор": шоу экскаваторов проходят в "Лужниках" в рамках МУФ

"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной закончат к осени

"Мой район. Навигатор": все больше москвичей начали пересаживаться на БКЛ

На юго-востоке столицы идет капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Смирновская, 6.

Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту специального архитектурно-конструкторского бюро. Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок крышу и фасад здания. Мастера уже отремонтировали кирпичную кладку, сейчас ее предстоит гидрофобизировать.

Кроме того, в доме обновят магистрали водоотведения. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика