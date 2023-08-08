"Мой район. Обратная связь": реконструкция комплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

В столице идет масштабная реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский". Его возвели в 1980 году в преддверии Олимпийских игр.

К 2025 году в обновленном спорткомплексе будет четыре сооружения – арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы и малый концертный зал. На данный момент специалисты завершают монолитные работы по строительству арены и ФОКа.

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