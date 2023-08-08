"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался на улице Маршала Неделина

Капитальный ремонт жилого дома начался на улице Маршала Неделина. Его возвели в 1971 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделяют восстановлению фасада по современной технологии с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. На первом этапе проведена подготовка поверхности, включающая простукивание фасада, промывку и шлифовку.

Кроме того, в доме установят новые пластиковые стеклопакеты, приведут в порядок входные группы и отремонтируют откосы. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".