"Мой район. Обратная связь": в столице обновили более 2 тыс исторических зданий

В Москве реализуется крупнейшая в истории города программа реставрации памятников архитектуры. Начиная с 2011 года, в столице было обновлено более двух тысяч исторических зданий.

Так, например, большой объем работ провели в Денежном переулке: там восстановили сразу несколько уникальных построек. Среди них усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, два здания ансамбля городской усадьбы XIХ века Сергея Берга, одноэтажный дом Поливанова и дом Бройдо-Бурдакова. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".