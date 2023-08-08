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"Мой район. Обратная связь": в столице обновили более 2 тыс исторических зданий

"Мой район. Обратная связь": в столице обновили более 2 тыс исторических зданий

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В Москве реализуется крупнейшая в истории города программа реставрации памятников архитектуры. Начиная с 2011 года, в столице было обновлено более двух тысяч исторических зданий.

Так, например, большой объем работ провели в Денежном переулке: там восстановили сразу несколько уникальных построек. Среди них усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, два здания ансамбля городской усадьбы XIХ века Сергея Берга, одноэтажный дом Поливанова и дом Бройдо-Бурдакова. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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