07 августа, 17:50Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1971 года начнут на улице Островитянова
Капитальный ремонт жилого дома начнется на улице Островитянова. Здание возвели в 1971 году.
Специалисты приведут в порядок фасад, который облицован мелкоразмерной плиткой. Для этого применят современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.
На первом этапе весь фасад промоют от загрязнений и обработают места намокания антигрибковыми составами. Затем нанесут штукатурно-клеевой состав, в финале фасад окрасят в соответствии с колористическим решением и проведут герметизацию межпанельных швов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".